Президент Армении: Уже утвердившееся перемирие нельзя менять на перемирие на худших условиях

PanARMENIAN.Net - Оснований для какого-либо прорыва в переговорах, которые имеют место в направлении мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха, в данный момент не прослеживается. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС РА.

«В этом случае сохранение равновесия сил между Арменией и Азербайджаном – единственное средство сохранения стабильности и хрупкого мира. Официальный Баку всё время пытается нас обвинить в попытках затягивания сформировавшегося статус-кво. Это не соответствует действительности», - сказал Саргсян.

Он заверил, что Армения действительно желает, чтобы проблема решилась, но реальность такова, что «азербайджанцы предлагают такие решения, которые для нас неприемлемы, следовательно, по этой причине проблема не решается».

«Когда они (азербайджанцы – ред.) поймут, какое решение может стать реальностью, тогда проблема будет урегулирована. По этой причине Азербайджан постоянно идёт на мелкие и большие провокации, чтобы обострить ситуацию на передовой и таким образом напоминать о себе нам и международному сообществу. Приёмы этой пропаганды тщетны и обречены на провал», - сказал армянский президент.

«Наша позиция следующая: уже утвердившееся перемирие нельзя менять на перемирие, утверждаемое на худших условиях. Мы должны вести переговоры и заложить основы для нормальных контактов между двумя народами и установления мира», - сказал Саргсян.

«Стороны конфликта должны вести переговоры вокруг мира, основанного на прочных, надёжных и подлежащих проверке механизмах. Первым правильным шагом на этом пути могло быть добросовестное выполнение договорённостей, достигнутых в ходе прошлогодних встреч в Вене и Санкт-Петербурге. Однако, к сожалению, руководство Азербайджана не брезгует даже на самом высоком международном уровне принимать на себя обязательства и на следующий день от них отказываться», - сказал лидер Армении.

По его убеждению, перемирие необходимо преобразовать в мир, «однако этого никогда не будет в результате односторонних уступок».

«Мы чётко оцениваем ситуацию и не ожидаем от Азербайджана односторонних уступок. То же требуем, чтобы руководство Азербайджана осознало это простое, вернее, очень простое обстоятельство.

Следовательно, мы не пожалеем энергии и усилий для обеспечения равновесия сил. Мы не нуждаемся в том, чтобы вступать с Азербайджаном в гонку вооружений. Пусть Азербайджан гонится за своими же притязаниями. Однако мы будем уверенно продолжать формирование таких возможностей, которые обеспечат эффективную организацию обороны, а также способность усиленно противодействовать вероятной агрессии противника», - заявил Саргсян.

В созданных условиях, по мнению президента Армении, равновесие сил просто незаменимо для жизнедеятельности двух народов.

«На основе этого равновесия возможно вести переговоры вокруг примирения. Попытки нарушить имеющееся равновесие сил просто чреваты опасностью спровоцировать новые военные действия», - заключил президент.

Все возможные провокации азербайджанской стороны получат достойный ответный удар. Об этом заявил 17 февраля президент Армении Серж Саргсян в своей речи на 11-м съезде Армянского Союза добровольцев «Еркрапа» в спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна в Ереване. «В Азербайджане сегодня некоторые все еще питают иллюзии, будто сосредоточенная на выборах Армения будет очень занята, соответственно – уязвима. Руководствуясь подобными пустыми иллюзиями, противник, возможно, попытается прибегнуть к новым провокациям», – заявил президент. Он отметил, что официальный Баку, как «любитель» имеющих недельную жизнь пустых PR-акций, посредством пускания огромных сумм на ветер недавно назвал вопрос Арцаха внутренним делом Азербайджана.