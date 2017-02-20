Саргсян: Стратегический союз Армении и России незаменим для сохранения стабильности в регионе

PanARMENIAN.Net - На глобальном уровне Армения будет продолжать вносить свой вклад в дело укрепления безопасности и стабильности, формирования позитивной повестки в международных отношениях. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС РА.

По его словам, свидетельством этого является активное участие Армении в ряде международных миротворческих инициатив.

«Я переживаю большую гордость, когда встречая своих зарубежных коллег, а также министров иностранных дел и обороны, от которых слышу слова похвалы в адрес армянских миротворцев.

Благодарен армянским военным, в первую очередь, тем, кто готовит эти подразделения, и конечно, тем, кто является членом этих подразделений, за то, что высоко держат имя и честь Армении», - сказал глава Армении.

По убеждению президента, одним из важнейших элементов безопасности Армении является стратегический союз, сформированный Арменией и Россией.

«Он имеет очень богатую историю и традиции, поскольку армянские и российские военные никогда не были на разных сторонах окопов», - сказал Саргсян.

«Тем не менее, никакой союз не может быть основанным только на эмоциях. Этот союз основан на взаимно чётко осознанных общих интересах и необходимости. Он незаменим для сохранения стабильности в этом регионе. Армения продолжит добросовестно выполнять все свои союзнические обязательства как в рамках армяно-российского союза, так и Договора о коллективной безопасности», - добавил президент.

«Хочу, чтобы все вы очень чётко осознали, что также в рамках ОДКБ происходят события, действия, выступления, которые нам не по сердцу, но действие, или выступление, или вообще поведение руководителя какой-либо страны-члена ОДКБ для нас никогда не могут служить основой говорить о том, что членство Армении в ОДКБ уже утратило необходимость. Это просто недопустимо», - заявил Саргсян.

Он отметил, что Армения одновременно продолжит формировать оживлённую позитивную повестку с организацией Североатлантического альянса и государствами его членами с целью дельнейшего укрепления международного мира и безопасности.

«Всё это важные факторы для нейтрализации недоброжелательной, если не сказать – враждебной политики нашего другого соседа – Турции. Одной из радостных вестей последнего периода было соглашение, достигнутое вокруг ядерных программ Ирана. Мы должны со всем вниманием следить за процессами в этом направлении. Не переоценивая наши возможности, мы должны последовательно поощрять стороны этого соглашения добросовестно исполнять принятые на себя обязательства», - сказал глава Армении.

«Армения должна по мере своих сил вносить вклад в дело укрепления режима нераспространения ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. В этом плане, несомненно, всех нас беспокоят процессы, имеющие место на Корейском полуострове», - сказал Саргсян.

Читайте также: Президент Армении: Уже утвердившееся перемирие нельзя менять на перемирие на худших условиях