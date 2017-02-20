Вокруг Марса могут сформироваться кольца
20 февраля 2017 - 16:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Через несколько десятков миллионов лет Марс может разбить одну из своих лун, Фобос, на множество мальеньких кусочков, которые сформируют кольцо наподобие колец Сатурна. Но это еще не точно.
В 2013 году до Марса долетел атмосферный спутник Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN). Он обнаружил в верхних слоях атмосферы пыль, равномерно распределенную вокруг планеты. Однако никаких данных, позволяющих судить о происхождении частиц пыли, спутник не собрал.
Ученые предположили, что большая часть пыли — это частицы, принесенные метеоритами, однако некоторая доля вещества спутников Марса, Фобоса и Деймоса, в ней тоже присутствует. Составив компьютерную модель метеоритных бомбардировок Марса и его лун, индийский физик Джаеш Пабари сравнил модельные расчеты с данными MAVEN, и пришел к выводу о том, что как минимум 0,6% пыли в атмосфере Марса состоит из материи Фобоса и Деймоса, пишет «Популярная механика».
Пока планетологи не обнаружили никаких признаков того, что фагменты Фобоса или Деймоса выстраиваются в протокольца — предвестники будущих больших колец. Однако эту теорию подкрепляет факт нестабильности орбиты Фобоса. С каждым витком гравитация Марса все больше притягивает Фобос, и рано или поздно (в ближайшие 20−70 миллионов лет) собъет его с орбиты. Однако если Фобос продолжит терять вещество в результате метеоритных бомбардировок, к моменту, когда притяжение Марса возьмёт верх, Фобоса останется намного меньше.
Чтобы выяснить наверняка, идет ли уже сейчас формирование будущих колец, нужен специальный аппарат, предназначенный исключительно для анализа частиц в верхних слоях атмосферы красной планеты. Выяснив происхождение этой пыли, ученые смогут сделать более достоверные выводы о будущем Фобоса.
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