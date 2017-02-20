Саргсян: Межпартийных обсуждений в армии не будет
20 февраля 2017 - 17:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян в ходе встречи с участниками оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил Армении 20 февраля обратился к вопросам и задачам в предстоящие два-три месяца.
«В предвыборный период в нашей стране будут иметь место острые дискуссии, подчас, могут звучать также преувеличенные и раздутые выступления. Конечно, услышите обещания, которые никогда не сбудутся. Уверен, что многие из вас знают и слышали известное выражение, что самая большая ложь звучит перед выборами и после охоты, но не это важно. Важно то, что мы из опыта прежних лет знаем, что Азербайджан в подобных случаях, обычно, активизирует свои антиармянские действия в международных организациях, иногда также пытается предпринять провокации на передовой. Определённые симптомы подобного поведения с их стороны уже заметны», - отметил президент.
Саргсян подчеркнул, что совершенно уверен в стабильности политической системы Армении.
«Сколь бы острыми не были обсуждения, они не нарушат общественного спокойствия. Подобные острые обсуждения и дискуссии будут свидетельствовать нашу силу – высокий уровень и качество самоорганизации общественности Армении. Особо подчеркиваю, что Вооруженные силы Армении внепартийны и вне политики. Да, министр обороны Виген Саркисян возглавил избирательный список Республиканской партии Армении. Однако не будет никакого пересечения предвыборной пропаганды и осуществления им должностных полномочий. Межпартийных обсуждений в армии не будет, и мы тоже не будем их вводить. Более того, предупреждаю всех вас, что подобные попытки, просто, будут наказываться», - заявил глава Армении.
Президент подчеркнул, что Армения как государство способна организовать и провести такие выборы, которые получат доверие общества и народа.
«В Азербайджане некоторые имеют иллюзии, будто, сосредоточенная на выборах Армения будет очень занята, следовательно, как они своим коротким умом думают, – уязвима . Именно по этой причине от вас в этот период ожидаю максимальной осторожности. Уверен, что наши военные, от рядового до самого высокопоставленного офицера, в период предстоящих парламентских выборов будут бдительны и дальновидны, готовы предотвратить любые злоумышленные планы противника», - отметил Саргсян.
Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления.
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