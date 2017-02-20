Экспорт из Армении увеличился на 35.4% в январе 2017 года

PanARMENIAN.Net - Объем экспорта из Армении в январе 2017 года составил $121.5 млн, что на 35.4% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Армении.

Согласно показателям, объем внешнеторгового оборота в Армении по итогам января 2017 года составил около $358.7 млн, увеличившись по сравнению с январем 2016 года на 45.5%.

Объем импорта в Армению за январь 2017 года увеличился на 51.4%, составив около $237.2 млн.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в январе 2017 года составило $115.7 млн. Показатель экономической активности Армении в январе 2017 года вырос на 6.5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

За 2016 год экспорт из Армении составил около $1.783 млрд по сравнению с $1.485 млрд в 2015 году, увеличение на 20%. Импорт в 2016 году составил около $3.292 млрд по сравнению с $ 3.239 млрд в 2015 году (рост - 1.6%).