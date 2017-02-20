В Азербайджане добыча нефти в январе 2017 года сократилась на 4.2%, газа – на 0.9%

PanARMENIAN.Net - Добыча нефти в Азербайджане в январе 2017 года составила 3.37 млн тонн, что на 4.2% меньше показателя аналогичного периода 2016 года, пишет «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

По данным Госкомстата Азербайджана, объем добычи товарной нефти в стране в январе 2017 года составил 3.36 млн тонн (спад на 4.2%).

Добыча газа за январь 2017 года в Азербайджане составила 2.49 млрд кубометров (спад на 0.9%). При этом добыча товарного газа в республике за отчетный период составила 1.7 млрд кубометров (рост на 8.3%).

В 2016 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41.29 млн тонн, газа - 29.3 млрд кубометров.

Минэнерго Азербайджана добычу нефти в 2017 году прогнозирует на уровне 40 млн тонн, газа – 29.56 млрд кубометров.