В Азербайджане добыча нефти в январе 2017 года сократилась на 4.2%, газа – на 0.9%
20 февраля 2017 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Добыча нефти в Азербайджане в январе 2017 года составила 3.37 млн тонн, что на 4.2% меньше показателя аналогичного периода 2016 года, пишет «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Государственный комитет по статистике.
По данным Госкомстата Азербайджана, объем добычи товарной нефти в стране в январе 2017 года составил 3.36 млн тонн (спад на 4.2%).
Добыча газа за январь 2017 года в Азербайджане составила 2.49 млрд кубометров (спад на 0.9%). При этом добыча товарного газа в республике за отчетный период составила 1.7 млрд кубометров (рост на 8.3%).
В 2016 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41.29 млн тонн, газа - 29.3 млрд кубометров.
Минэнерго Азербайджана добычу нефти в 2017 году прогнозирует на уровне 40 млн тонн, газа – 29.56 млрд кубометров.
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