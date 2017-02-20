В Иране обнаружили запасы сланцевой нефти на 2 млрд баррелей
20 февраля 2017 - 17:22 AMT
PanARMENIAN.Net - На западе Ирана обнаружились крупные запасы сланцевой нефти, в размере 2 миллиардов баррелей, пригодные для промышленной добычи. Об этом говорится в сообщении Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).
«Основываясь на результатах исследований, предполагается, что оцененные запасы сланцевой нефти в провинции Лорестан насчитывают до 2 миллиардов баррелей нефти», — приводятся в сообщении слова заместителя директора по разведке NIOC Бахмана Сулеймани (Bahman Soleimani), уточнившего, что это залежи светлой нефти, передает РИА Новости.
Обнаруженные сланцевые запасы являются первыми из тех, что обладают реальным производственным потенциалом, подчеркивается в релизе.
Сулеймани также заявил, что в провинции ведется и разведка сланцевого газа — ожидается, что эти исследования будут завершены к октябрю.
Иран в 2016 году избавился от большинства наложенных на страну санкций, когда МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу значительного снижения ядерного потенциала. Позднее ЕС и США подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных с ядерной программой Исламской республики.
После снятия этих ограничений Иран стремится максимально нарастить добычу и экспорт нефти, пытаясь вернуть себе утерянную из-за санкций долю рынка. Так, согласно соглашению ОПЕК, страна имеет право добывать до 3,797 миллиона баррелей нефти в сутки. Согласно последнему докладу картеля, обнародованному в середине февраля, Иран еще не достиг этого показателя.
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