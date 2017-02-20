Бриатнские специалисты назвали 13 самых опасных аэропортов мира

PanARMENIAN.Net - Специалисты британской турфирмы Globehunters составили список из 13 аэропортов с самыми опасными взлетно-посадочными полосами в мире. Об этом сообщается на сайте компании.

В перечень, в частности, вошел аэропорт Барра, расположенный на одноименном острове в составе Внешних Гебридских островов (Западных островов) в Шотландии. Это единственная воздушная гавань в мире с песчаными взлетно-посадочными полосами. Она обслуживает рейсы лишь во время отливов.

В список попал и нидерландский аэропорт Принцессы Юлианы на берегу острова Сен-Мартен в Карибском море. Самолеты при посадке пролетают совсем рядом с водой, что дезориентирует пилотов. Взлет также проходит в сложных условиях, так как аэропорт расположен рядом с горами. Из-за них лайнерам приходится делать резкий разворот в воздухе сразу после того, как они отрываются от земли.

Аэропорт Нарсарсуак находится рядом с одноименным населенным пунктом на юге Гренландии. При посадке самолеты пролетают над фьордом и делают U-образный разворот, что вызывает сильную турбулентность. Взлеты и приземления в ночное время там запрещены, передает Lenta.ru.

В топ-13 также попали аэропорты Гибралтара, Гондураса, Португалии, Новой Зеландии, Непала, Франции, Бутана, Греции, Карибских Нидерландов и Антарктиды.