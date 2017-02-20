Бриатнские специалисты назвали 13 самых опасных аэропортов мира
20 февраля 2017 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Специалисты британской турфирмы Globehunters составили список из 13 аэропортов с самыми опасными взлетно-посадочными полосами в мире. Об этом сообщается на сайте компании.
В перечень, в частности, вошел аэропорт Барра, расположенный на одноименном острове в составе Внешних Гебридских островов (Западных островов) в Шотландии. Это единственная воздушная гавань в мире с песчаными взлетно-посадочными полосами. Она обслуживает рейсы лишь во время отливов.
В список попал и нидерландский аэропорт Принцессы Юлианы на берегу острова Сен-Мартен в Карибском море. Самолеты при посадке пролетают совсем рядом с водой, что дезориентирует пилотов. Взлет также проходит в сложных условиях, так как аэропорт расположен рядом с горами. Из-за них лайнерам приходится делать резкий разворот в воздухе сразу после того, как они отрываются от земли.
Аэропорт Нарсарсуак находится рядом с одноименным населенным пунктом на юге Гренландии. При посадке самолеты пролетают над фьордом и делают U-образный разворот, что вызывает сильную турбулентность. Взлеты и приземления в ночное время там запрещены, передает Lenta.ru.
В топ-13 также попали аэропорты Гибралтара, Гондураса, Португалии, Новой Зеландии, Непала, Франции, Бутана, Греции, Карибских Нидерландов и Антарктиды.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Пол Маккартни принял участие в записи нового альбома Ринго Старра Старр опубликовал в Twitter совместную фотографию с Маккартни. «Спасибо тебе за то, что пришел и сыграл великолепную бас-партию. Люблю тебя, мужик, мира и любви!» — говорится в подписи
На Конституционном референдуме в Карабахе к 17:00 проголосовали более 65.000 человек По состоянию на 17:00 (по ереванскому времени) на проходящем 20 февраля в Нагорно-Карабахской Республике конституционном референдуме проголосовали 65.439 человек или 63.68% граждан, имеющих право на участие в голосовании.
Глава МИД Армении: Нам не может нравиться то, что Азербайджан покупает оружие у нашего союзника Нам не может нравиться то, что Азербайджан покупает вооружение у нашего союзника (России). Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в интервью агентству «Россия Сегодня».
Французские наблюдатели довольны ходом конституционного референдума в Карабахе Председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян принял 20 февраля членов делегации Французской Республики – бывшего депутата Жоржа Коломбие, бывшего дипломата Мориса Бонно, юриста Пьера дЭсперона и члена совета старейшин города Дессин Дениса Джоркаеффа, прибывших в Арцах с наблюдательской миссией.