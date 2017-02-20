На Конституционном референдуме в Карабахе к 14:00 проголосовали более 48.000 человек

PanARMENIAN.Net - По состоянию на 14:00 (по ереванскому времени) на проходящем 20 февраля в Нагорно-Карабахской Республике конституционном референдуме проголосовали 48 115 человек или 46.82% граждан, имеющих право на участие в голосовании. Об этом сообщают в Центральной комиссии по референдуму (ЦКР) НКР.

20 февраля в НКР проходит конституционный референдум. Проект новой Конституции предполагает переход к президентской модели правления. По действующей конституции (2006) форма правления в НКР – полупрезидентская. В 8:00 открылись все 280 участков, и голосование началось. Право на участие в голосовании имеют 102 757 граждан. За ходом конституционного референдума в НКР следят свыше 100 международных наблюдателей, около 80 представителей порядка 40 СМИ.

Проходящий в Нагорно-Карабахской Республике конституционный референдум – это очередная представленная международному сообществу заявка, что Арцах, сохраняя верность демократическим ценностям, продолжит проявлять последовательность в своей работе. Об этом заявил президент НКР Бако Саакян, отвечая на вопрос на каком этапе находятся представленные в ЕСПЧ дела в связи с апрельскими событиями и какие шаги предпринимаются, чтобы голос арцахского народа был услышан.