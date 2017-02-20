Четыре российских военных советника погибли в Сирии
20 февраля 2017 - 17:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В Сирии погибли четыре российских военных советника. Автомобиль, в котором они ехали, подорвался на радиоуправляемом фугасе.
Еще двое российских военнослужащих в результате случившегося получили ранения, сообщили в Минобороне РФ. Сейчас за жизнь пострадавших борются врачи.
Инцидент произошел еще 16 февраля, однако сообщили о нем только сейчас. По данным минобороны, в момент взрыва машина следовала в составе автоколонны, двигавшейся из аэродрома Тияс в направлении Хомса, пишет BBC.
Других подробностей о случившемся министерство пока не приводит.
Россия проводит военную операцию в Сирии с осени 2015 года. Российские власти утверждают, что в операции задействована только авиация, и планов начинать масштабную наземную операцию нет. При этом в министерстве обороны подтверждали, что наземные войска все же участвуют в операции, но в основном это спецназ, который используется для разведки и наведения авиации на цели.
По официальным данным, всего российские военные к 16 февраля потеряли за время операции 22 человек. Из них 19 погибли в бою, еще трое относятся к небоевым потерям. Теперь общее число российских военных, погибших в Сирии, выросло до 26.
Самыми крупными единовременными боевыми поерями российской стороны стала гибель пяти военнослужащих в августе 2016 года. Вертолет Ми-8, в котором они летели, был сбит с земли. В результате погибли оба летчика и три пассажира.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Пол Маккартни принял участие в записи нового альбома Ринго Старра Старр опубликовал в Twitter совместную фотографию с Маккартни. «Спасибо тебе за то, что пришел и сыграл великолепную бас-партию. Люблю тебя, мужик, мира и любви!» — говорится в подписи
На Конституционном референдуме в Карабахе к 17:00 проголосовали более 65.000 человек По состоянию на 17:00 (по ереванскому времени) на проходящем 20 февраля в Нагорно-Карабахской Республике конституционном референдуме проголосовали 65.439 человек или 63.68% граждан, имеющих право на участие в голосовании.
Глава МИД Армении: Нам не может нравиться то, что Азербайджан покупает оружие у нашего союзника Нам не может нравиться то, что Азербайджан покупает вооружение у нашего союзника (России). Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в интервью агентству «Россия Сегодня».
Французские наблюдатели довольны ходом конституционного референдума в Карабахе Председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян принял 20 февраля членов делегации Французской Республики – бывшего депутата Жоржа Коломбие, бывшего дипломата Мориса Бонно, юриста Пьера дЭсперона и члена совета старейшин города Дессин Дениса Джоркаеффа, прибывших в Арцах с наблюдательской миссией.