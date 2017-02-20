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Четыре российских военных советника погибли в Сирии

Четыре российских военных советника погибли в Сирии
20 февраля 2017 - 17:54 AMT

PanARMENIAN.Net - В Сирии погибли четыре российских военных советника. Автомобиль, в котором они ехали, подорвался на радиоуправляемом фугасе.

Еще двое российских военнослужащих в результате случившегося получили ранения, сообщили в Минобороне РФ. Сейчас за жизнь пострадавших борются врачи.

Инцидент произошел еще 16 февраля, однако сообщили о нем только сейчас. По данным минобороны, в момент взрыва машина следовала в составе автоколонны, двигавшейся из аэродрома Тияс в направлении Хомса, пишет BBC.

Других подробностей о случившемся министерство пока не приводит.

Россия проводит военную операцию в Сирии с осени 2015 года. Российские власти утверждают, что в операции задействована только авиация, и планов начинать масштабную наземную операцию нет. При этом в министерстве обороны подтверждали, что наземные войска все же участвуют в операции, но в основном это спецназ, который используется для разведки и наведения авиации на цели.

По официальным данным, всего российские военные к 16 февраля потеряли за время операции 22 человек. Из них 19 погибли в бою, еще трое относятся к небоевым потерям. Теперь общее число российских военных, погибших в Сирии, выросло до 26.

Самыми крупными единовременными боевыми поерями российской стороны стала гибель пяти военнослужащих в августе 2016 года. Вертолет Ми-8, в котором они летели, был сбит с земли. В результате погибли оба летчика и три пассажира.

Ссылки по теме:
BBC: В Сирии погибли четыре российских военных советника
AFP. Four Russian military dead in Syria IED blast: agencies
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