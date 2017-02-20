Французские наблюдатели довольны ходом конституционного референдума в Карабахе
20 февраля 2017 - 18:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян принял 20 февраля членов делегации Французской Республики – бывшего депутата Жоржа Коломбие, бывшего дипломата Мориса Бонно, юриста Пьера дЭсперона и члена совета старейшин города Дессин Дениса Джоркаеффа, прибывших в Карабахс наблюдательской миссией. Об этом сообщает пресс-служба парламента Нагорго-Карабахской Республики.
20 февраля в НКР проходит конституционный референдум. Проект новой Конституции предполагает переход к президентской модели правления. По действующей конституции (2006) форма правления в НКР – полупрезидентская. В 8:00 открылись все 280 участков, и голосование началось. Право на участие в голосовании имеют 102 757 граждан. За ходом конституционного референдума в НКР следят свыше 100 международных наблюдателей, около 80 представителей порядка 40 СМИ.
Председатель парламента отметил, что отношения между Карабахом и Францией отличаются особой теплотой и в Карабахе всегда рады принимать друзей из Франции.
«20 февраля – знаменательная дата для нас: 29 лет назад в этот день мы подняли знамя свободы и сделали первый шаг на пути к демократии. За всё это время наши французские друзья были рядом с нами», – подчеркнул Гулян.
Выразив от имени делегации признательность за прием, Жорж Коломбие отметил, что они уже побывали на некоторых избирательных участках и довольны ходом референдума. Жорж Коломбие также поинтересовался, какие результаты ожидаются от референдума по проекту Конституции.
В ответ вопрос, Гулян отметил, что у народа Арцаха есть опыт участия в референдумах и в этот раз, как и прежде, ожидается высокая явка.
Затем председатель парламента представил процесс конституционных реформ – от инициативы до референдума, а также детально коснулся предлагаемых по проекту Конституции изменений.
В ходе встречи были обсуждены также перспективы двустороннего сотрудничества и воздействие региональных и международных развитий на процесс урегулирования карабахского конфликта.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 14:00 (по ереванскому времени) на проходящем 20 февраля в Нагорно-Карабахской Республике конституционном референдуме проголосовали 48 115 человек или 46.82% граждан, имеющих право на участие в голосовании. Об этом сообщают в Центральной комиссии по референдуму (ЦКР) НКР.
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