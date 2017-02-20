Ученые намерены повторить крупнейшую в истории экспедицию Нансена вокруг Северного полюса
20 февраля 2017 - 18:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Германия объявила о планах проведения крупнейшей арктической экспедиции в истории. В 2019-м году 120-метровое судно «Поларштерн» должно отправиться дрейфовать во льдах вокруг Северного полюса. Команда судна не будет направлять его: уникальность экспедиции именно в том, что «Поларштерн» будет дрейфовать вместе со льдами. Путешествие должно занять около года. Самая сложная часть этого плавания придется на время полярной ночи.
Основная цель экспедиции - изучение климатических изменений. Из всех мест на планете в Арктике климат меняется быстрее всего. Немецкий проект под названием MOSAiC возгравит профессор Маркус Рекс, пишет BBC.
«Сокращение количества арктического льда происходит намного быстрее, чем предсказывают существующие сейчас климатические модели. Нам нужно их усовершенствовать, чтобы иметь возможность точнее предсказывать климатические изменения», - рассказал он.
«Существует вероятность, что через несколько десятилетий летом в Арктике совсем не будет льда. И это будет уже совсем другой мир. Нам бы хотелось знать об этом заранее - случится такое или нет», - добавил Рекс.
Стоимость экспедиции составит 63 миллиона евро (67 миллионов долларов). Помимо Германии в проекте примут участие Россия, Британия и Китай.
Новая миссия - своего рода продолжение экспедиции, предпринятой в 1890-е годы норвежским исследователем Фритьофом Нансеном.
Он пытался стать первым в истории человеком, достигшим Северного полюса на судне, заблокированном во льдах и дрейфующем вместе с этими льдами. В июне 1893 года началось плавание Нансена на судне «Фрам». К концу лета 1894 года Нансен убедился, что судно не достигнет полюса, и решил в 1895 году отправиться в санный поход вместе с Ялмаром Йохансеном, который закончился тяжелейшей зимовкой на земле Франца-Иосифа и возвращением на большую землю лишь в 1896 году.
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