Глава МИД Армении: Нам не может нравиться то, что Азербайджан покупает оружие у нашего союзника

PanARMENIAN.Net - Нам не может нравиться то, что Азербайджан покупает вооружение у нашего союзника (России). Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в интервьюагентству «Россия Сегодня».

«Нам не может нравиться то, что Азербайджан покупает вооружение у нашего союзника, который прилагает много усилий, в том числе и во взаимодействии с Арменией, в качестве сопредседателя Минской группы, для сохранения мира и стабильности в нашем регионе», - сказал Налбандян.

Относительно гонки вооружений, Налбандян заявил, что не Армения угрожает развязать новую войну.

«Не Армения кичится цифрами своего военного бюджета и количеством закупаемого оружия, не Армения нарушает нормы ДОВСЕ. К чему это приводит, мы стали свидетелями в апреле 2016 года, когда развязанная Азербайджаном военная авантюра сопровождалась средневековым варварствами, в том числе против мирных жителей, против детей, женщин, стариков, грубейшими нарушениями международного гуманитарного права.

Естественно, что в этих условиях мы вынуждены прилагать все усилия для сохранения баланса сил в регионе и недопущения новых витков эскалации, новой войны», - сказал Налбандян, передает Sputnik-Армения.

В ходе апрельской эскалации в зоне карабахского конфликта в Армении поднялась волна возмущения в связи с поставками оружия Азербайджану со стороны России.Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 апреля заявил, чтов случае если Москва откажется от этих продаж, ситуация в регионе станет более сложной.

«Если мы себе представим на минутку, что Россия отказалась от этой роли, мы же прекрасно понимаем: это место пустым не будет», - сказал премьер, добавив, что Армения и Азербайджан будут покупать оружие в других странах, а это может «в известной степени разрушить баланс».

Ранее вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия в рамках заключенных контрактов продолжит поставлять оружие Армении и Азербайджану как своим стратегическим партнерам.

Азербайджан с 2000-х годов активно закупал оружие в России, однако наиболее крупный пакет контрактов был подписан в начале 2010-х годов и оценивался не менее чем в 4 млрд долларов. По нему Баку получил около 100 танков Т-90С, 100 БМП-3, 18 САУ 2С19М1 «Мста-С», 18 САУ 2С31 «Вена», 18 РСЗО 9А52 «Смерч» и 18 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», 10 боевых машин самоходного противотанкового комплекса «Хризантема-С», а также 300 ПЗРК «Игла-С» с боекомплектом 1500 ракет и большой комплект инженерно-саперной техники.

Кроме того, Азербаджану были переданы два дивизиона дальнобойной зенитной ракетной системы С-300ПМУ-2 «Фаворит» и несколько батарей войскового зенитного комплекса «Тор-М2Э». ВВС получили 60 транспортных вертолетов Ми-17 и 24 ударных вертолета Ми-35М.

Армения получила экспортный кредит на закупку российского вооружения общим объемом около200 млн долларов. По этому соглашению, Армении должны быть поставлены РСЗО «Смерч», ПЗРК «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», управляемые ракеты 9М113М к противотанковому комплексу «Конкурс-М», гранатометы РПГ-26, средства связи и бронеавтомобили.

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