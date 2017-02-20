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Пол Маккартни принял участие в записи нового альбома Ринго Старра

Пол Маккартни принял участие в записи нового альбома Ринго Старра
20 февраля 2017 - 19:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Участник британской группы The Beatles Пол Маккартни принял участие в записи альбома другого члена коллектива Ринго Старра.

Старр опубликовал в Twitter совместную фотографию с Маккартни. «Спасибо тебе за то, что пришел и сыграл великолепную бас-партию. Люблю тебя, мужик, мира и любви!» — говорится в подписи.

Бывший барабанщик The Beatles также опубликовал снимок с американским гитаристом Джо Уолшом из группы Eagles, который тоже принял участие в создании пластинки, пишет Lenta.ru со ссылкой на Billboard.

Рекламный агент Старра подтвердил, что Маккартни помог ему с записью нового альбома. Его релиз намечен на 2017 год.

В 2009 году бывшие участники The Beatles уже объединялись для создании альбома Старра Y Not. Маккартни тогда также исполнял партии на басу.

The Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле. В основном составе коллектива играли также Джонн Леннон и Джордж Харрисон. Шесть из 14 официальных альбомов The Beatles стали «бриллиантовыми» — разошлись тиражом более 10 миллионов копий каждый. Группа распалась в 1970-м.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Пол Маккартни и Ринго Старр объединились для записи нового альбома
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