ЦИК: В Карабахе 87.6% избирателей проголосовали в пользу новой Конституции

PanARMENIAN.Net - На конституционном референдуме в Нагорном Карабахе 87.6% избирателей проголосовали в пользу нового проекта Конституции республики. Об этом сообщает ЦИК Республики.

По предварительным данным за конституционные поправки проголосовали 69 540 избирателей или 87.6%, против – 7686 или 9.7%. Признаны недействительными 2202 бюллетеней или 2.8%.

20 февраля в НКР проходил конституционный референдум. Проект новой Конституции предполагает переход к президентской модели правления. По действующей конституции (2006) форма правления в НКР – полупрезидентская. В 8:00 открылись все 280 участков, и голосование началось. Право на участие в голосовании имеют 102 757 граждан. За ходом конституционного референдума в НКР следят свыше 100 международных наблюдателей, около 80 представителей порядка 40 СМИ.