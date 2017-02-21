В Австралии легкомоторный самолет упал на торговый центр: 5 человек погибли

PanARMENIAN.Net - Небольшой самолет потерпел крушение и упал на торговый центр неподалеку от Мельбурна в Австралии.

На борту находились пять человек, все они погибли.

Крушение произошло рядом с аэропортом Эссендон, сразу же после взлета. Торговый центр в момент происшествия был еще закрыт, передает РИА Новости.

Полиция также сообщает о «катастрофической остановке двигателя» после взлета самолета.