В Австралии легкомоторный самолет упал на торговый центр: 5 человек погибли
21 февраля 2017 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Небольшой самолет потерпел крушение и упал на торговый центр неподалеку от Мельбурна в Австралии.
На борту находились пять человек, все они погибли.
Крушение произошло рядом с аэропортом Эссендон, сразу же после взлета. Торговый центр в момент происшествия был еще закрыт, передает РИА Новости.
Полиция также сообщает о «катастрофической остановке двигателя» после взлета самолета.
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