В Турции из-за возможных связей с организацией Гюлена отстранили 227 судей и прокуроров

PanARMENIAN.Net - Регулирующий орган в судебной системе Турции 20 февраля отстранил от работы еще 227 судей и прокуроров, подозреваемых в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого Анкара считает виновным в попытке госпереворота, передает РИА Новости со ссылкой на Anadolu.

Отмечается, что сотрудников судебной системы уволили в рамках расследования попытки переворота в июле 2016 года. Как заявил заместитель председателя Высшего совета судей и прокуроров Турции Мехмет Илмаз, всего за этот период от работы отстранены 3886 судей и прокуроров.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.