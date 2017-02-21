После трех туров серии Гран При в активе Ароняна 3 ничьи
21 февраля 2017 - 11:10 AMT
PanARMENIAN.Net - В третьем туре первого турнира шахматной серии Гран При в Шарже (ОАЭ) армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью.
В активе Ароняна три ничьи — с россиянами Евгением Томашевским, Александром Грищуком и с англичанином Майклом Адамсом.
Аронян с полутора очками занимает место в середине турнирной таблицы в компании большой группы участников. В настоящее время в турнире лидирует француз Максим Вашье-Лаграв, одержавший две победы при одной ничьей. В его активе 2.5 очка.
В серии принимают участие в общей сложности 24 шахматиста, каждый из которых сыграет в трех турнирах. Гроссмейстеры, занявшие в общем зачете первое и второе места, получат право сыграть в турнире претендентов.
Второй турнир серии Гран При состоится 11-22 мая в Москве, третий — 5-16 июля в Женеве, четвертый — 15-26 ноября в Пальма де-Мальорке.
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