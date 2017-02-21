Глава Минэнерго РФ: ТЭО энергокоридор РФ-Грузия-Армения-Иран будет готов во втором полугодии 2017 года
21 февраля 2017 - 11:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Технико-экономическое обоснование (ТЭО) энергокоридора «Север-Юг» РФ-Грузия-Армения-Иран будет готово во втором полугодии 2017 года. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.
«Сейчас обсуждали с министром энергетики Ирана два энергокоридора — это один РФ-Грузия-Армения-Иран. Там сейчас разрабатывается технико- экономическое обоснование. И оно будет готово во втором полугодии 2017 года», — сказал Новак.
«По второму, касается Азербайджана, договорилась, что в середине марта наши специалисты встретятся и обсудят реализацию проекта, техзадание для разработки ТЭО», — добавил он.
Работа по проекту «Север-Юг» общей пропускной способностью до 1,2 ГВт началась в декабре 2015 года. В апреле 2016 года в Ереване министры энергетики четырех государств подписали «дорожную карту» проекта, предусматривающую совместную разработку ТЭО, а также меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в сфере электроэнергетики. Соглашение о разработке технико-экономического обоснования проекта и дальнейших мерах по реализации данного проекта было подписано в Батуми в сентябре 2016 года.
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