Глава Минэнерго РФ: ТЭО энергокоридор РФ-Грузия-Армения-Иран будет готов во втором полугодии 2017 года

PanARMENIAN.Net - Технико-экономическое обоснование (ТЭО) энергокоридора «Север-Юг» РФ-Грузия-Армения-Иран будет готово во втором полугодии 2017 года. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

«Сейчас обсуждали с министром энергетики Ирана два энергокоридора — это один РФ-Грузия-Армения-Иран. Там сейчас разрабатывается технико- экономическое обоснование. И оно будет готово во втором полугодии 2017 года», — сказал Новак.

«По второму, касается Азербайджана, договорилась, что в середине марта наши специалисты встретятся и обсудят реализацию проекта, техзадание для разработки ТЭО», — добавил он.

Работа по проекту «Север-Юг» общей пропускной способностью до 1,2 ГВт началась в декабре 2015 года. В апреле 2016 года в Ереване министры энергетики четырех государств подписали «дорожную карту» проекта, предусматривающую совместную разработку ТЭО, а также меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в сфере электроэнергетики. Соглашение о разработке технико-экономического обоснования проекта и дальнейших мерах по реализации данного проекта было подписано в Батуми в сентябре 2016 года.