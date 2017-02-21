Эксперт: Трансфер Мхитаряна - лучшая сделка «Манчестер Юнайтед»
21 февраля 2017 - 11:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Трансфер полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна не изменился.
По последним данным на 20 февраля, трансферная стоимость 28-летнего хавбека манкунианцев Мхитаряна столь же высока, как и раньше, передает Sputnik-Армения со ссылкой на transfermarkt.
Трансфер армянского футболиста оценивается в 31.45 миллиона фунта стерлингов.
По мнению обозревателя авторитетного издания Goal.com Тома Местона, Мхитарян — наилучшая бизнес-сделка манкунианцев после ухода Алекса Фергюсона.
«Многие укажут на бесплатный переход Ибрагимовича, однако швед останется в команде от силы два-три года, в то время как Мхитарян — вдвое дольше. У Погба, что и говорить, времени побольше, чем у Мхитаряна, но его трансферная стоимость раза в три выше, и французу придется пройти долгий путь, чтобы окупить ее», — пишет Местон.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян вошел в список 100 самых дорогих футболистов в истории по версии Goal.com.
«Манчестер Юнайтед» 6 июля объявил о переходе в клуб полузащитника сборной Армении и дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна. Футболист подписал с «Красными Дьяволами» контракт, рассчитанный на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.
«МЮ» приобрел Мхитаряна за €42 млн, клуб выплатит самому футболисту €8 млн единовременно в качестве бонуса. Армянский футболист будет получать от английского клуба годовую зарплату в размере €12.5 млн. Таким образом футболист будет получать около £200,000 в неделю. Мхитарян стал самым дорогим футболистом с постсоветского пространства. Ранее данный статус носил украинский нападающий Андрей Шевченко, в 2006 году перешедший в английский «Челси» из итальянского «Милана» за 40 млн евро.
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«Я благодарен Клоппу. Он работал над моими внутренними качествами и психологическим состоянием»,- заявил Мхитарян
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