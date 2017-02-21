Армянские велосипедисты готовятся к сезону 2017 года
21 февраля 2017 - 12:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские велосипедисты тренируются в Ереване, готовясь к главным стартам сезона. Велосипедист Мгер Мкртчян продолжает тренироваться во французском клубе «Шарве Шавайне», в составе которого готовится к нескольким местным велогонкам. Об этом сообщил в беседе главный тренер национальной сборной Армении по велоспорту Армен Гезалян, пишет пресс-служба НОК РА.
«В мае во второй раз примем участие в Мемориале Александра Лесникова в Москве. Поедет Эдгар Степанян и еще один спортсмен, имя которого станет известно позднее. Первый важный старт сезона ждет нас в португальской Анадии, где с 18 по 27 июля пройдет чемпионат Европы среди юниоров (до 19 лет) и до 23 лет. В первенстве от Армении выступят по одному спортсмену в каждой возрастной категории»,- сообщил тренер.
Национальная федерация планирует провести чемпионат Армении по велоспорту на шоссе в мае, а в июне состоится первенство республики на велотреке.
В октябре в Берлине пройдет чемпионат Европы среди Элиты (взрослых), а в ноябре состоятся два стартовых этапа розыгрыша Кубка мира 2017/2018 гг.
«В 2018 году мы выступим еще на двух этапах Кубка мира. Эти турниры вместе с чемпионатом Европы являются рейтинговыми для первенства мира 2018 года, место проведения которого пока не определено», - Армен Гезалян.
Самое значимое
«Я благодарен Клоппу. Он работал над моими внутренними качествами и психологическим состоянием»,- заявил Мхитарян
Американский шахматист Уэсли Со стал победителем традиционного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Стартовавший с 1/8 финала Асланян сразился на ковре со своим соотечественником Грачья Малхасяном, представляющим Францию, и в борьбе за «золото» одержал победу со счетом 10:2
Отборочный турнир ЧЕ проходит с 26 по 29 января. В следующих матчах сборная Армении встретится со сборными Латвии и Эстонии
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Адвокат: Араик Хандоян уже пятый день проводит голодовку Член вооруженной группы «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Араик Хандоян уже пятый день проводит голодовку.
Ученые изобрели скользкие бутылки, которые помогут использовать их содержимое до конца Это покрытие также может быть использовано, чтобы облегчить выдавливание содержимого из других емкостей - например, зубной пасты, косметики и даже клея из тюбиков
Депутат Европарламента: Конституционный референдум в Нагорном Карабахе соответствует международным стандартам Состоявшийся 20 февраля в Арцахе (Нагорно-Карабахской Республике) конституционный референдум соответствует стандартам Западной Европы.
Мехрибан Алиева указом мужа назначена первым вице-президентом Азербайджана Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности