Армянские велосипедисты готовятся к сезону 2017 года

PanARMENIAN.Net - Армянские велосипедисты тренируются в Ереване, готовясь к главным стартам сезона. Велосипедист Мгер Мкртчян продолжает тренироваться во французском клубе «Шарве Шавайне», в составе которого готовится к нескольким местным велогонкам. Об этом сообщил в беседе главный тренер национальной сборной Армении по велоспорту Армен Гезалян, пишет пресс-служба НОК РА.

«В мае во второй раз примем участие в Мемориале Александра Лесникова в Москве. Поедет Эдгар Степанян и еще один спортсмен, имя которого станет известно позднее. Первый важный старт сезона ждет нас в португальской Анадии, где с 18 по 27 июля пройдет чемпионат Европы среди юниоров (до 19 лет) и до 23 лет. В первенстве от Армении выступят по одному спортсмену в каждой возрастной категории»,- сообщил тренер.

Национальная федерация планирует провести чемпионат Армении по велоспорту на шоссе в мае, а в июне состоится первенство республики на велотреке.

В октябре в Берлине пройдет чемпионат Европы среди Элиты (взрослых), а в ноябре состоятся два стартовых этапа розыгрыша Кубка мира 2017/2018 гг.

«В 2018 году мы выступим еще на двух этапах Кубка мира. Эти турниры вместе с чемпионатом Европы являются рейтинговыми для первенства мира 2018 года, место проведения которого пока не определено», - Армен Гезалян.