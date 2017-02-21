Армения и Иран совместно используют таможню Мегри-Нордуз

PanARMENIAN.Net - Правительство Ирана одобрило соглашение о совместном использовании таможенных ворот Мегри-Нордуз, подписанное обеими странами, передает Sputnik-Армения со ссылкой на сообщает иранское информагентство ИРИБ.

Соглашение о совместном использовании таможенных ворот было подписано 21 декабря 2016 года в рамках официального визита президента Ирана Хасана Роухани в Армению.

Иран желает сделать двусторонние отношения с Арменией еще более тёплыми. Об этом 21 декабря в резиденции президента Армении заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани. Президент Ирана провел отдельную беседу с президентом Армении, после чего состоялась встреча Сержа Саргсяна и Хасана Рохани в расширенном составе - с участием официальных делегаций двух стран, сообщает пресс-служба главы государства. «Вы - ожидаемый и желанный гость армянского народа, и мы преисполнены надежды, что ваш первый официальный визит в должности президента Исламской Республики Иран придаст новый дух и дыхание нашему сотрудничеству», - заявил Саргсян.