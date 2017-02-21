Боевики из Йемена начали использовать беспилотные лодки вместо смертников
21 февраля 2017 - 12:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Хуситы, военизированная группировка, действующая на территории Йемена, начали использовать дистанционно управляемые аппараты с взрывчаткой вместо смертников. Как сообщил командующий Пятым флотом США вице-адмирал Кевин Донеган, хуситы использовали дистанционно управляемую лодку со взрывчаткой для нападения на фрегат «Аль Мадина» ВМС Саудовской Аравии 30 января 2017 года, пишет N+1 со ссылкой на Defense News
Фрегат «Аль Мадина» во время атаки находился в Красном море у западного побережья Йемена. Корабль получил серьезные повреждения, а на его борту погиб один человек. Изначально военные полагали, что корабль подорвала обычная лодка со взрывчаткой, управляемая смертником. Подобные атаки уже случались прежде. Позднее, по словам Донегана, специалисты пришли к выводу, что корабль подбили с помощью роботизированной или дистанционно управляемой лодки, вероятно, поставленной хуситам из Ирана.
Это был первый случай использования вместо смертников дистанционно управляемой техники для поражения кораблей на море. По мнению американского вице-адмирала, такие случаи участятся, а со временем боевики могут отказаться от использования смертников, переключившись на применение различного рода беспилотной техники.
Гражданская война в Йемене продолжается с 2004 года, когда хуситы подняли вооруженное восстание против правительства Йемена. В 2011 году группировке удалось осуществить революцию, в ходе которой в отставку ушел президент страны Али Абдалла Салех. В 2015 году хуситы захватили Сану, столицу Йемена, и фактически стали правящей организацией в стране. В настоящее время в Йемене идет гражданская война, в которой с одной стороны участвуют хуситы, а с другой — остатки правительственных войск.
Различная роботизированная техника и системы, позволяющие роботизировать самые разнообразные машины, получают все большее распространение. Цены на такие системы постоянно снижаются, упрощается конструкция оборудования и его установка. Это приводит к тому, что различные террористические и военизированные организации начинают активно их использовать. По оценке американских военных, в ближайшие несколько лет боевики начнут массово использовать разные беспилотники.
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