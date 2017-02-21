Канада усиливает контроль на границе с США из-за беженцев
21 февраля 2017 - 12:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Канада усиливает контроль на границе с США в своей провинции Квебек из-за увеличивающегося числа случаев нелегального перехода границы потенциальными беженцами.
Канадская пограничная служба CBSA и федеральная полиция RCMP переводят сотрудников из других регионов страны для регистрации растущего числа мигрантов. В Квебеке создан временный центр по приему мигрантов из США, сообщил представитель CBSA, пишет Deutsche Welle со ссылкой на канадскую газету Toronto Star.
По его данным, в январе 2017 года в Квебеке было подано 452 прошения о предоставлении убежища, в то время как в январе 2016 года их было всего 137. Сколько из ходатайствующих об убежище пересекли границу нелегально, представитель пограничной службы не сообщил.
При этом, по его словам, мигранты, нелегально пересекающие границу, делятся на две группы. Первая - те, кто прибыл в США по туристической визе и напрямую отправляются в Канаду, чтобы попросить убежище. Ко второй относятся мигранты, прожившие в США длительное время, и теперь пытающиеся перебраться в Канаду. Так, 20 февраля при пересечении границы была задержана семья из Эритреи, с 2013 года жившая в США, а также мужчина, предъявивший канадской полиции паспорт гражданина Судана и водительские права, полученные в штате Миннесота.
Между Канадой и США действует соглашение, согласно которому пересечение границы с целью получения убежища нелегально, поскольку обе страны признают друг друга безопасными. Правозащитная организация Amnesty International призвала правительство в Оттаве расторгнуть данное соглашение, на что канадские власти ответили отказом. Однако после того, как новый президент США Дональд Трамп решил проводить жесткий курс в отношении нелегальных мигрантов, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что его страна готова давать убежище мигрантам независимо от их религиозной принадлежности.
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