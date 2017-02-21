В Турции проходит суд над подозреваемыми в попытке покушения на Эрдогана
21 февраля 2017 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд над подозреваемыми в подготовке покушения на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время попытки госпереворота в Анкаре в ночь на 16 июля 2016 года начался 20 февраля в городе Мугла на юго-востоке страны.
Обвинения по разным статьям, начиная от попытки покушения на главу государства и нарушения положений конституции до вхождения в состав террористической организации, предъявлены 47 подозреваемым, по большей части военнослужащим. Троим обвинения вынесены заочно, поскольку фигурантам дела удалось скрыться от преследования полиции, пишет Deutsche Welle.
Слушания проходили при повышенных мерах безопасности. На крышах дежурили снайперы, в воздухе над зданием конференц-центра, где проводилось заседание суда, барражировали вертолеты, сообщают местные СМИ. Некоторые из собравшихся на улице требовали вынесения смертного приговора подсудимым.
В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
В связи с попыткой военного путча, по официальным данным, в Турции более 40 тысяч человек были заключены под стражу, почти 100 тысяч госслужащих - уволены.
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