В мессенджере WhatsApp появилась функция самоуничтожающихся фото и видеостатусов

PanARMENIAN.Net - В мессенджере WhatsApp появилась новая функция Status («Статус»). Отныне пользователи смогут делиться друг с другом фото и видео, которые будут устанавливаться в качестве статуса и автоматически исчезать через 24 часа. Кроме того, самоуничтожающиеся статусы можно будет сопровождать текстом, рисунками и эмодзи.

В настоящее время данная функция доступна пользователям только во Франции и Нидерландах, но, как обещают разработчики, появится на всех устройствах в ближайшем будущем.

При этом Status является фактически копией My Story («Моя история»), которая появилась в Snapchat еще в 2014 году. Летом 2016 года аналогичная функция была запущена и в Instagram, который, так же, как WhatsApp, принадлежит Facebook.