Мехрибан Алиева указом мужа назначена первым вице-президентом Азербайджана
21 февраля 2017 - 13:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности.
В сентябре 2016 года в Азербайджане прошел референдум о внесении поправок в конституцию. В числе прочих изменений срок полномочий президента увеличился с пяти до семи лет, появились должности вице-президентов, а главой государства теперь может стать человек моложе 35 лет.
Пост первого вице-президента до назначения Алиевой был свободен.
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