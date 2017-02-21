Мехрибан Алиева указом мужа назначена первым вице-президентом Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности.

В сентябре 2016 года в Азербайджане прошел референдум о внесении поправок в конституцию. В числе прочих изменений срок полномочий президента увеличился с пяти до семи лет, появились должности вице-президентов, а главой государства теперь может стать человек моложе 35 лет.

Пост первого вице-президента до назначения Алиевой был свободен.