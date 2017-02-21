Депутат Европарламента: Конституционный референдум в Нагорном Карабахе соответствует международным стандартам

PanARMENIAN.Net - Состоявшийся 20 февраля в Арцахе (Нагорно-Карабахской Республике) конституционный референдум соответствует стандартам Западной Европы. Об этом 21 февраля заявил на пресс-конференции депутат Европейского парламента Франк Энгель.

«Несмотря на то, что Республика Арцах не является международно признанной, я считаю, что уже могу с уверенностью произнести – Республика Арцах», - отметил Франк Энгель, передает Aysor.am.

По словам парламентария, это не отразилось на волеизъявлении народа Арцаха и не помешало им активно участвовать в голосовании.

«Народ Арцаха сказал «да» и сказал это весьма обоснованно», - заявил Энгель.

Энгель также выразил надежду, что международным сообществом будет учтен тот факт, что в Арцахе люди имеют возможность свободного выбора.

«Если они (мировое сообщество) не признают государство, не нужно каждый раз отмечать, что не признают также референдум, выборы. Я надеюсь, что международное сообщество учтет, что в этой стране люди свободно делают свой выбор и в то же время это не так в государствах, находящихся на расстоянии несколько километров отсюда», - заявил депутат Европарламента.

Касаясь «черного списка» Азербайджана и возможности оказаться в нем, Энгель пошутил:

«Недавно проверял, пока я не включен в него. Если буду включен, то не удивлюсь, поскольку, я как бы и не планирую проводить следующий отпуск в Азербайджане», - резюмировал депутат Европарламента.

20 февраля в НКР проходил конституционный референдум. Проект новой Конституции предполагает переход к президентской модели правления.В новой Конституции будет закреплено название республика Арцах, наравне с ним будет использоваться и «Нагорно-Карабахская республика».Другие поправки к Конституции, одобренные на референдуме, предполагают переход от парламентско-президентской к президентской форме правления в непризнанной республике.Пост премьер-министра в Нагорном Карабахе будет отменен. Правительство будет состоять из государственного министра и министров. Государственный министр будет координировать деятельность министров, которые назначаются президентом республики.

Арцах — древнее армянское название Карабаха. Вынося вопрос о закреплении этого наименования в Конституции, власти Нагорного Карабаха заявляли о «возврате к подлинному, историческому названию».