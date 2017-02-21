Депутат Европарламента: Конституционный референдум в Нагорном Карабахе соответствует международным стандартам
21 февраля 2017 - 13:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Состоявшийся 20 февраля в Арцахе (Нагорно-Карабахской Республике) конституционный референдум соответствует стандартам Западной Европы. Об этом 21 февраля заявил на пресс-конференции депутат Европейского парламента Франк Энгель.
«Несмотря на то, что Республика Арцах не является международно признанной, я считаю, что уже могу с уверенностью произнести – Республика Арцах», - отметил Франк Энгель, передает Aysor.am.
По словам парламентария, это не отразилось на волеизъявлении народа Арцаха и не помешало им активно участвовать в голосовании.
«Народ Арцаха сказал «да» и сказал это весьма обоснованно», - заявил Энгель.
Энгель также выразил надежду, что международным сообществом будет учтен тот факт, что в Арцахе люди имеют возможность свободного выбора.
«Если они (мировое сообщество) не признают государство, не нужно каждый раз отмечать, что не признают также референдум, выборы. Я надеюсь, что международное сообщество учтет, что в этой стране люди свободно делают свой выбор и в то же время это не так в государствах, находящихся на расстоянии несколько километров отсюда», - заявил депутат Европарламента.
Касаясь «черного списка» Азербайджана и возможности оказаться в нем, Энгель пошутил:
«Недавно проверял, пока я не включен в него. Если буду включен, то не удивлюсь, поскольку, я как бы и не планирую проводить следующий отпуск в Азербайджане», - резюмировал депутат Европарламента.
20 февраля в НКР проходил конституционный референдум. Проект новой Конституции предполагает переход к президентской модели правления.В новой Конституции будет закреплено название республика Арцах, наравне с ним будет использоваться и «Нагорно-Карабахская республика».Другие поправки к Конституции, одобренные на референдуме, предполагают переход от парламентско-президентской к президентской форме правления в непризнанной республике.Пост премьер-министра в Нагорном Карабахе будет отменен. Правительство будет состоять из государственного министра и министров. Государственный министр будет координировать деятельность министров, которые назначаются президентом республики.
Арцах — древнее армянское название Карабаха. Вынося вопрос о закреплении этого наименования в Конституции, власти Нагорного Карабаха заявляли о «возврате к подлинному, историческому названию».
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Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
«Уважаемый Иван Васильевич, благодарю Вас за приглашение, но, исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Белоруссии», - написал Командос
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