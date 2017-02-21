Ученые изобрели скользкие бутылки, которые помогут использовать их содержимое до конца
21 февраля 2017 - 13:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Американские ученые нашли способ, как использовать кетчуп из бутылки весь до последней капли. Они разработали покрытие, которое делает внутреннюю поверхность бутылки суперскользкой. Это покрытие также может быть использовано, чтобы облегчить выдавливание содержимого из других емкостей - например, зубной пасты, косметики и даже клея из тюбиков.
Исследователи из Массачусетского технологического института считают, что их изобретение может значительно сократить количество отходов. По мнению профессора Крипа Варанаси, который разработал эту скользкую поверхность, технология абсолютно безопасна, пишет BBC.
«Самое классное, что благодаря тому, что само покрытие соединяет в себе твердое и жидкое, оно может быть адаптировано к разным субстанциям. Для пищевых продуктов мы делаем покрытие из материалов на пищевой основе и они сами по себе съедобны», - рассказал Варанаси.
Новое покрытие позволяет кетчупу или любой другой жидкости просто вылиться без остатка. В процессе производства специальное покрытие наносится на внутреннюю неровную часть поверхности. Еще один очень тонкий слой закрепляется уже на него. И на последнем этапе заливается жидкость, которая образует исключительно скользкую поверхность, как свежелакированный пол.
Кетчуп из такой бутылки просто выскальзывает, потому что не прилипает к внутренним стенкам бутылки.
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