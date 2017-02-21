Адвокат: Араик Хандоян уже пятый день проводит голодовку
21 февраля 2017 - 13:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Член вооруженной группы «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Араик Хандоян уже пятый день проводит голодовку. Об этом заявил адвокат Хандояна – Араик Папикян.
Он сообщил, что встретится со своим подзащитным 21 февраля во второй половине дня.
«О его состоянии здоровья я сообщу дополнительно», - сказал адвокат.
Араик Хандоян подал заявление об объявлении голодовки 16 февраля.«В заявлении он отметил, что тем самым хочет выразить свою поддержку доставившему еду вооруженной группе «Сасна црер» Артуру Саркисяну, своему брату – Арарату Хандояну, в отношении которого осуществляется незаконное уголовное преследование. Он также выразил поддержку арестованному по делу Жирайра Сефиляна Нерсесу Погосяну и всем парням, которые находятся под стражей по делу Сари Таха», - сообщил ранее Араик Папикян.
Араику Хандояну предъявлены обвинения по пункту 1 части 3 статьи 218 (захват заложников) и части 3 статьи 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) уголовного кодекса Армении, он отвергает эти обвинения. Указанные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет и от трех до восьми лет соответственно.
Самое значимое
Учитывая, что материалы содержат признаки преступления, предусмотренного пп. 1 и 2 ч.2 ст. 133 УК РА, 17 февраля в следственном отделе Абовяна следственного управления по Котайкской области СК РА было возбуждено уголовное дело
По ее словам, согласно изменениям в законе, иностранные граждане смогут въехать в Армению по внутренним паспортам, что способствует развитию туризма
Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства 16 февраля объявил о начале программы «Чистая Армения».
«В нашей стране это первый случай, когда заснят детеныш, что является доказательством той работы, которую проводит на юге Армении министерство экологии РА, сотрудники охраняемых природных территорий и международные организации», - говорится в сообщении
Partner news
Самое читаемое в разделе
СК Армении возбудил уголовное дело по факту агрессии Азербайджана и нарушении норм международного права
Последние новости
Ученые изобрели скользкие бутылки, которые помогут использовать их содержимое до конца Это покрытие также может быть использовано, чтобы облегчить выдавливание содержимого из других емкостей - например, зубной пасты, косметики и даже клея из тюбиков
Депутат Европарламента: Конституционный референдум в Нагорном Карабахе соответствует международным стандартам Состоявшийся 20 февраля в Арцахе (Нагорно-Карабахской Республике) конституционный референдум соответствует стандартам Западной Европы.
Мехрибан Алиева указом мужа назначена первым вице-президентом Азербайджана Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности
В мессенджере WhatsApp появилась функция самоуничтожающихся фото и видеостатусов В настоящее время данная функция доступна пользователям только во Франции и Нидерландах, но, как обещают разработчики, появится на всех устройствах в ближайшем будущем.