Адвокат: Араик Хандоян уже пятый день проводит голодовку

PanARMENIAN.Net - Член вооруженной группы «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Араик Хандоян уже пятый день проводит голодовку. Об этом заявил адвокат Хандояна – Араик Папикян.

Он сообщил, что встретится со своим подзащитным 21 февраля во второй половине дня.

«О его состоянии здоровья я сообщу дополнительно», - сказал адвокат.

Араик Хандоян подал заявление об объявлении голодовки 16 февраля.«В заявлении он отметил, что тем самым хочет выразить свою поддержку доставившему еду вооруженной группе «Сасна црер» Артуру Саркисяну, своему брату – Арарату Хандояну, в отношении которого осуществляется незаконное уголовное преследование. Он также выразил поддержку арестованному по делу Жирайра Сефиляна Нерсесу Погосяну и всем парням, которые находятся под стражей по делу Сари Таха», - сообщил ранее Араик Папикян.

Араику Хандояну предъявлены обвинения по пункту 1 части 3 статьи 218 (захват заложников) и части 3 статьи 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) уголовного кодекса Армении, он отвергает эти обвинения. Указанные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет и от трех до восьми лет соответственно.