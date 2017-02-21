Авиасообщение между Ереваном и Ставрополем будет налажено

PanARMENIAN.Net - «Международный аэропорт Ставрополь» в 2017 году планирует расширить географию полетов и наладить авиасообщение с Ереваном. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Николай Апальков.

«Предполагается развитие маршрутных сетей из аэропорта Ставрополь: регулярные рейсы в Ереван (Армения) и Санкт-Петербург, а также рейсы на летний период в Симферополь и в Салоники (Греция)», - сообщил Апальков, пишет «Интерфакс».

Он пояснил, что новые рейсы «появятся в мае-июне 2017 года».

Правительство Армении на заседании 9 февраля одобрило соглашение о налаживании воздушного сообщения с Сирией и Австралией. Соглашение создаст соответствующую правовую базу для налаживания воздушного сообщения между двумя странами. Документ составлен по типовому образцу и предусматривает двустороннее регулирование воздушных перевозок.

В 2016 году рейсы в Армению начали осуществлять «Саратовские авиалинии» и «Уральские авиалинии», российский лоукостер «Победа» и Brussels Airlines.