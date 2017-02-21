Зампредседателя партии «Наследие» надеется, что в скором времени окажется у власти

PanARMENIAN.Net - Заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян, присоединившийся к альянсу «Оганян – Раффи – Осканян» выразил надежду, что спустя некоторое время он будет находиться у власти, а члены Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, Армен Ашотян и Ованнес Саакян – в оппозиции.

«Жизнь изменчива», - заявил в ходе встречи с журналистами Армен Мартиросян.

Он отметил, что несколько лет назад никто не мог представить, что Сейран Оганян, Раффи Ованнисян и Вардан Осканян могут оказаться в одном блоке, однако политическая борьба приводит к тому, что иногда появляются даже невероятные альянсы.

Мартиросян надеется, что когда-либо не окажется по одну сторону баррикад с представителями РПА Эдуардом Шармазановым, Арменом Ашотяном и Ованнесом Саакяном.

«Надеюсь, что они будут в оппозиции. Думаю, что в дальнейшем они могут стать хорошей оппозицией. А я буду находиться во власти, которая осуществит в стране коренные реформы», - сказал Мартиросян.

Касаясь выхода Заруи Постанджян из партии «Наследие», Мартиросян заявил, что ее уход нельзя встретить аплодисментами, однако он относится к этому с глубоким уважением.

При этом Мартиросян не согласился с заявлением Постанджян, что партия «Наследие» отошла от своих принципов, программ и идеологии.

«Это невозможно даже технически, поскольку лица, которые основали партию «Наследие», способствовали ее становлению особенно в начальный период, остаются в партии. Мы можем пожелать Заруи Постанджян только всего наилучшего», - отметил Мартиросян, передает Aysor.am.

Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления.