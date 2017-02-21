Зампредседателя партии «Наследие» надеется, что в скором времени окажется у власти
21 февраля 2017 - 14:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян, присоединившийся к альянсу «Оганян – Раффи – Осканян» выразил надежду, что спустя некоторое время он будет находиться у власти, а члены Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, Армен Ашотян и Ованнес Саакян – в оппозиции.
«Жизнь изменчива», - заявил в ходе встречи с журналистами Армен Мартиросян.
Он отметил, что несколько лет назад никто не мог представить, что Сейран Оганян, Раффи Ованнисян и Вардан Осканян могут оказаться в одном блоке, однако политическая борьба приводит к тому, что иногда появляются даже невероятные альянсы.
Мартиросян надеется, что когда-либо не окажется по одну сторону баррикад с представителями РПА Эдуардом Шармазановым, Арменом Ашотяном и Ованнесом Саакяном.
«Надеюсь, что они будут в оппозиции. Думаю, что в дальнейшем они могут стать хорошей оппозицией. А я буду находиться во власти, которая осуществит в стране коренные реформы», - сказал Мартиросян.
Касаясь выхода Заруи Постанджян из партии «Наследие», Мартиросян заявил, что ее уход нельзя встретить аплодисментами, однако он относится к этому с глубоким уважением.
При этом Мартиросян не согласился с заявлением Постанджян, что партия «Наследие» отошла от своих принципов, программ и идеологии.
«Это невозможно даже технически, поскольку лица, которые основали партию «Наследие», способствовали ее становлению особенно в начальный период, остаются в партии. Мы можем пожелать Заруи Постанджян только всего наилучшего», - отметил Мартиросян, передает Aysor.am.
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