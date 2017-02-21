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Премьер-министр Армении в Тбилиси проведет переговоры с президентом Грузии

Премьер-министр Армении в Тбилиси проведет переговоры с президентом Грузии
21 февраля 2017 - 14:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян 23 февраля с двухдневным официальным визитом посетит Тбилиси по приглашению премьера Грузии Гиоргия Квирикашвили. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Карапетян встретится с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили, премьер-министром Гиоргием Квирикашвили.

На встречах будут обсуждаться вопросы двусторонней повестки.

В состав возглавляемой премьер-министром делегации войдут министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян, министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян, министр культуры Армен Амирян, министр здравоохранения Левон Алтунян, замглавы МИД Шаварш Кочарян, другие официальные лица.

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