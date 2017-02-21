Минобороны НКР: Карабахские силы никогда не стреляют по гражданским объектам и мирным жителям

PanARMENIAN.Net - Распространенная 21 февраля азербайджанскими СМИ информация о том, что карабахские силы обстреляли пастухов в направлении азербайджанского села Аяг Кервенд, не соответствует действительности. Об этом говорится в распространённом заявлении Минобороны Нагорно-Карабахской Республики.

Сообщается, что карабахские силы никогда не стреляют по гражданским объектам и мирным жителям.

«Более того, карабахские силы никогда не выступают в роли инициатора обстрелов, а огонь по азербайджанским боевым позициям ведется лишь при крайней необходимости», - говорится в заявлении МО НКР.

В ночь с 20 на 21 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия, в том числе и снайперских винтовок нарушили режим прекращения огня около 75 раз. В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 900 выстрелов. На восточном и северо-восточном участках линии соприкосновения войск ВС Азербайджана активно применяли снайперские винтовки (39 выстрелов).