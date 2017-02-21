Минобороны НКР: Карабахские силы никогда не стреляют по гражданским объектам и мирным жителям
21 февраля 2017 - 16:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Распространенная 21 февраля азербайджанскими СМИ информация о том, что карабахские силы обстреляли пастухов в направлении азербайджанского села Аяг Кервенд, не соответствует действительности. Об этом говорится в распространённом заявлении Минобороны Нагорно-Карабахской Республики.
Сообщается, что карабахские силы никогда не стреляют по гражданским объектам и мирным жителям.
«Более того, карабахские силы никогда не выступают в роли инициатора обстрелов, а огонь по азербайджанским боевым позициям ведется лишь при крайней необходимости», - говорится в заявлении МО НКР.
В ночь с 20 на 21 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия, в том числе и снайперских винтовок нарушили режим прекращения огня около 75 раз. В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 900 выстрелов. На восточном и северо-восточном участках линии соприкосновения войск ВС Азербайджана активно применяли снайперские винтовки (39 выстрелов).
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Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
«Уважаемый Иван Васильевич, благодарю Вас за приглашение, но, исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Белоруссии», - написал Командос
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