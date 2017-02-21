ООН: Суд над правительством Каддафи в Ливии не соответствовал международным стандартам

PanARMENIAN.Net - Суд над членами правительства Каддафи в Ливии не полностью соответствовал международным стандартам. Об этом говорится в совместном докладе миссии ООН по поддержке Ливии и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), распространенном 21 февраля в Женеве.

«Процесс в Ливии над Сейфом аль-Исламом Каддафи и 36 другими членами правительства Муаммара Каддафи представлял собой важную попытку ливийской судебной системы привлечь к ответственности (виновных) в серьезных нарушениях прав человека во время революции 2011 года, но в итоге не достиг международных стандартов справедливого судебного процесса», - говорится в сопровождающем доклад заявлении УВКПЧ.

В самом докладе указано, что «возможность осуществить правосудие и выявить истину была подорвана рядом нарушений гарантий справедливого процесса», передает ТАСС.

На основе этого документа УВКПЧ и миссия ООН по поддержке Ливии рекомендуют, чтобы «при рассмотрении дела в кассационном суде были приняты во внимание серьезные нарушения в данном процессе, отмеченные в докладе».

Сейф аль-Ислам с 2011 года отбывает наказание в тюрьме Зинтана (на северо-западе Ливии). Именно зинтанцы арестовали его в ноябре 2011 года. Апелляционный суд в Триполи 24 июля 2015 года заочно вынес Сейф аль-Исламу смертный приговор. Власти Зинтана подтвердили, что Сейф аль-Ислам находится в тюрьме, а его судьба будет решаться в соответствии с ливийскими правовыми нормами.