Ученые заявили o возможности удалять воспоминания

PanARMENIAN.Net - Исследователям удалось доказать принципиальную возможность удаления воспоминаний.

В ходе опытов ученые смогли выделить те клетки мозга, которые содержат определенные воспоминания, рассказала на ежегодном заседании Американской ассоциации содействия развитию науки в Бостоне профессор Шина Джослин из Университета Торонто, пишет РИА Новости со ссылкой на The Independent.

Путем подавления активности этих клеток мозга ученым удалось добиться, чтобы мыши, привыкшие к тому, что после определенного звукового сигнала следовал удар током, перестали на него реагировать. После того, как ученые вновь стимулировали активность этих же клеток, воспоминания об ассоциирующейся со звуком опасности вернулись к животным.

«Таким образом, мы можем «включать» и «выключать» память», — подытожила Джослин.

Исследователи отмечают, что тестирование подобных методов на людях невозможно по этическим соображениям, однако допускают, что в будущем стирание травмирующих воспоминаний может помочь справиться, в частности, с посттравматическим стрессовым расстройством.