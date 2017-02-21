Ученые заявили o возможности удалять воспоминания
21 февраля 2017 - 16:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Исследователям удалось доказать принципиальную возможность удаления воспоминаний.
В ходе опытов ученые смогли выделить те клетки мозга, которые содержат определенные воспоминания, рассказала на ежегодном заседании Американской ассоциации содействия развитию науки в Бостоне профессор Шина Джослин из Университета Торонто, пишет РИА Новости со ссылкой на The Independent.
Путем подавления активности этих клеток мозга ученым удалось добиться, чтобы мыши, привыкшие к тому, что после определенного звукового сигнала следовал удар током, перестали на него реагировать. После того, как ученые вновь стимулировали активность этих же клеток, воспоминания об ассоциирующейся со звуком опасности вернулись к животным.
«Таким образом, мы можем «включать» и «выключать» память», — подытожила Джослин.
Исследователи отмечают, что тестирование подобных методов на людях невозможно по этическим соображениям, однако допускают, что в будущем стирание травмирующих воспоминаний может помочь справиться, в частности, с посттравматическим стрессовым расстройством.
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