Сергей Мовсесян принимает участие в фестивале «Аэрофлот Опен» в Москве
21 февраля 2017 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский шахматист Сергей Мовсесян принимает участие в традиционном фестивале «Аэрофлот Опен», проходящем с 21 февраля в Москве.
В программе - три открытых турнира по швейцарской системе и соревнованя по блицу, передает ТАСС.
В турнире А участвуют шахматисты с рейтингом выше 2550 пунктов.
Наибольший рейтинг среди участников главного турнира имеет китайский гроссмейстер Юй Янъи (2738 пункта). Среди фаворитов, помимо Мовсесяна, также российские шахматисты Никита Витюгов, Эрнесто Инаркиев, Максим Матлаков, Вадим Звягинцев, Евгений Наер, Александр Мотылев, грузин Баадур Джобава, украинец Антон Коробов, азербайджанец Рауф Мамедов, Гата Камский из США.
Крупный открытый фестиваль на призы российской авиакомпании проводится в 15-й раз, общий призовой фонд на сей раз составляет 140 тысяч евро, победитель турнира А получит 18 тысяч.
Специальные призы также достанутся лучшим среди ветеранов (старше 60 лет), юниоров (до 18 лет) и женщин. По традиции победитель получит право в июле сыграть в супертурнире в германском Дортмунде.
Соревнования пройдут по швейцарской системе в девять туров, которые запланированы на 21 февраля - 1 марта. А 2 марта состоится блиц-турнир.
Контроль времени в основном турнире - 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 40 секунд за каждый ход, начиная с первого.
Впервые фестиваль «Аэрофлот Опен» прошел в российской столице в 2002 году, в разные годы основной турнир выигрывали Сергей Рублевский, Баадур Джобава, Ян Непомнящий. В 2013 году в рамках фестиваля турнир по быстрым шахматам выиграл недавний претендент на шахматную корону Сергей Карякин, а год назад победа досталась Евгению Наеру, который по дополнительным показателям опередил Бориса Гельфанда из Израиля.
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