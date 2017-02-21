Пашинян: Перед парламентскими выборами в Армении место регистрации сменили более 7000 избирателей
21 февраля 2017 - 17:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Оппозиционный депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян, занимающий второе место в пропорциональном избирательном списке блока «ЕЛК» (Выход) к парламентским выборам 2 апреля, заявил, что в стране «наблюдается массовое перемещение избирателей».
В распространенной видеозаписи Пашинян говорит, что у него на сей счет имеются «фактические свидетельства».
«Я обратился в полицию с целью выяснить, сколько избирателей изменило место регистрации в период с 10 января по 10 февраля 2017 года и сегодня получил ответ, из которого следует, что за 1 месяц место регистрации сменили свыше 7000 граждан», – сказал парламентарий, отметив что эти данные необходимо будет еще проанализировать с целью уточнить масштабы и политическую значимость.
Пашинян отметил, что будет отслеживать данный процесс «мобильности избирателей» и вновь будет направлять запросы в полицию. По словам парламентария, некоторые крупные работодатели заставляют своих сотрудников вставать на учет в других избирательных округах – не по месту жительства.
Блок «ЕЛК» (Выход) создан из партий «Светлая Армения» (председатель партии Эдмон Марукян), «Республика» (лидер Арам Саркисян) и «Гражданский договор» (член правления, депутат Никол Пашинян).
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