// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Пашинян: Перед парламентскими выборами в Армении место регистрации сменили более 7000 избирателей

Пашинян: Перед парламентскими выборами в Армении место регистрации сменили более 7000 избирателей
21 февраля 2017 - 17:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Оппозиционный депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян, занимающий второе место в пропорциональном избирательном списке блока «ЕЛК» (Выход) к парламентским выборам 2 апреля, заявил, что в стране «наблюдается массовое перемещение избирателей».

В распространенной видеозаписи Пашинян говорит, что у него на сей счет имеются «фактические свидетельства».

«Я обратился в полицию с целью выяснить, сколько избирателей изменило место регистрации в период с 10 января по 10 февраля 2017 года и сегодня получил ответ, из которого следует, что за 1 месяц место регистрации сменили свыше 7000 граждан», – сказал парламентарий, отметив что эти данные необходимо будет еще проанализировать с целью уточнить масштабы и политическую значимость.

Пашинян отметил, что будет отслеживать данный процесс «мобильности избирателей» и вновь будет направлять запросы в полицию. По словам парламентария, некоторые крупные работодатели заставляют своих сотрудников вставать на учет в других избирательных округах – не по месту жительства.

Блок «ЕЛК» (Выход) создан из партий «Светлая Армения» (председатель партии Эдмон Марукян), «Республика» (лидер Арам Саркисян) и «Гражданский договор» (член правления, депутат Никол Пашинян).

 Самое значимое
Задержан сын лидера партии «Единение» Вардана Осканяна: Заведено уголовное делоЗадержан сын лидера партии «Единение» Вардана Осканяна: Заведено уголовное дело
Учитывая, что материалы содержат признаки преступления, предусмотренного пп. 1 и 2 ч.2 ст. 133 УК РА, 17 февраля в следственном отделе Абовяна следственного управления по Котайкской области СК РА было возбуждено уголовное дело
Во внутренних паспортах граждан РФ не будут ставить штампы о въезде в АрмениюВо внутренних паспортах граждан РФ не будут ставить штампы о въезде в Армению
По ее словам, согласно изменениям в законе, иностранные граждане смогут въехать в Армению по внутренним паспортам, что способствует развитию туризма
Новая программа «Чистая Армения» обеспечит чистоту городов, сел и дорогНовая программа «Чистая Армения» обеспечит чистоту городов, сел и дорог
Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства 16 февраля объявил о начале программы «Чистая Армения».
Камера впервые зафиксировала детеныша кавказского леопарда в АрменииКамера впервые зафиксировала детеныша кавказского леопарда в Армении
«В нашей стране это первый случай, когда заснят детеныш, что является доказательством той работы, которую проводит на юге Армении министерство экологии РА, сотрудники охраняемых природных территорий и международные организации», - говорится в сообщении
Partner news
 Статьи
«Я обрадовалась за родителей, дождавшихся своего ребенка»

История суррогатной матери для пары, 16 лет не имевшей детей

 Самое читаемое в разделе
СК Армении возбудил уголовное дело по факту агрессии Азербайджана и нарушении норм международного права
ВС Азербайджана произвели более 1400 выстрелов в направлении армянских позиций НКР
Numbeo: Армения вошла в двадцатку самых доступных стран мира
Компания «Кока-Кола Хелленик Армения» приготовила новогодние сюрпризы
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Политика
 Последние новости
Тренер: Юные армянские гимнасты поборются за олимпийский рейтинг По словам Серопяна, со 2 по 4 мая в Ереване пройдет чемпионат Армении по спортивной гимнастике, по итогам которого будет сформирована национальная команда для участия в чемпионате Европы
США приостановили военную и финансовую помощь сирийской оппозиции Представители повстанцев пояснили, что официальных причин обнародовано не было, однако в январе силы оппозиции подверглись масштабной атаке со стороны исламистов, которые завладели частью поставленных из США вооружений и денег
Неизвестный роман Уолта Уитмена найден спустя 150 лет Несмотря на то, что текст был опубликован в газете Sunday Dispatch анонимно, сюжет детально повторяет синопсис, найденный в записной книжке Уитмена. На протяжении 150 лет считалось, что автор бросил задумку, а черновики не сохранились
В пригороде Парижа арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта В квартире одного их арестованных в Клермон-Ферране саперы провели операцию по обезвреживанию взрывного устройства