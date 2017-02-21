Следующая версия Android может получить название Oreo
21 февраля 2017 - 16:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Следующая версия операционной системы Android может получить название в честь культовых печенек Oreo. На это намекнул Хироши Локхаймер, главный вице-президент по Android, Chromecast и Chrome OS в Google, через собственный аккаунт в Twitter, опубликовав анимированную гифку с тортом Oreo.
Кроме того следующим твитом Локхаймер опубликовал фото бисквитных палочек Pocky с хэштегом #2018, намекая на версию Android, запланированную к выпуску на будущий год, пишет Ferra.ru.
Ранее Локхаймер иногда публиковал намеки на названия версий Android, которые впоследствии не использовались на момент официального релиза этих версий. С другой стороны, внутренние названия при разработке и финальные названия ОС тоже могут различаться.
Как ожидается, новая версия Android может быть представлена Google на конференции Google I/O 2017, которая пройдет с 17 по 19 мая.
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