Ле Пен отказалась от встречи с муфтием Ливана из-за требования накинуть платок
21 февраля 2017 - 16:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Лидер «Национального фронта» (НФ) и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отказалась от встречи с верховным муфтием Ливана из-за требования покрыть платком голову.
«Вы можете передать мое почтение верховному муфтию, но я не буду ничего на себя накидывать»,— заявила Ле Пен, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
В пресс-службе религиозного деятеля заявили, что помощники французского политика были заранее информированы о необходимости надеть головной убор для проведения встречи.
Ле Пен находится с визитом в Ливане, где уже провела переговоры с местными политиками.
Согласно опросам общественного мнения, глава НФ лидирует в президентской гонке, набирая в первом туре 27 процентов голосов избирателей. Однако в ходе второго этапа Ле Пен проиграет одному из двух кандидатов: Франсуа Фийону от партии Республиканцы или Эммануэлю Макрону, представляющему им же созданное движение «Вперед!».
Президентские выборы во Франции состоятся в апреле-мае 2017 года.
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