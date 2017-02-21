Испанские археологи нашли под землей город времен Римской империи
21 февраля 2017 - 17:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Древний город времен Римской империи обнаружен под землей в муниципалитете Дриебес (провинция Гвадалахара, автономное сообщество Кастилия — Ла-Манча).
Город Карака удалось обнаружить при помощи георадара. По словам специалистов, он сохранился в очень хорошем состоянии: там есть улицы, бани, храмы и дома, передает РИА Новости.
О том, что в этих местах должен находиться древнеримский город, предполагали и ранее, но точное место было неизвестно.
«Всегда говорили: здесь что-то есть, но мы не думали, что такое», — заявил мэр Дриебеса Педро Ринкон. Считается, что город существовал в период между IV веками до н.э. и II веком н.э.
Работы по поиску города были начаты несколько месяцев назад.
«Изучив при помощи георадара лишь один гектар, мы смогли сделать очень важные открытия», — сказал руководитель исследовательской группы Хавьер Фернандес.
«Удивительно, что до XXI века его не обнаружили. Результаты исследования намного превосходят то, что мы ожидали», — добавил он.
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