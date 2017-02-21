Армянская полиция обнародовала предварительные списки избирателей в предверии парламентских выборов
21 февраля 2017 - 17:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская полиция обнародовала на своем сайте предварительные списки избирателей в преддверии намеченных на 2 апреля выборов в Национальное Собрание. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Со списками можно ознакомиться как на избирательных участках, так и на сайте полиции.
В случае обнаружения неточностей (в том числе не касающихся заявителя) и с целью их устранения до 23 марта 2017 года, граждане могут обращаться в территориальную паспортную службу или управление виз и паспортов.
При достаточных основаниях полномочный орган внесет изменения в списки в течение пяти дней после получения заявки (однако не позднее 25 марта) и сообщит об этом заявителю в письменном виде.
С целью устранения неточностей в списках в Управлении виз и паспортов полиции Армении открыта «горячая» телефонная линия.
Ранее оппозиционный депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян, занимающий второе место в пропорциональном избирательном списке блока «ЕЛК» (Выход) к парламентским выборам 2 апреля, заявил, что в стране «наблюдается массовое перемещение избирателей».
Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления.
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