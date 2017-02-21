В пригороде Парижа арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта
21 февраля 2017 - 17:36 AMT
PanARMENIAN.Net - В Марселе, Клермон-Ферране (центральная Франция) и в одном из пригородов Парижа сотрудники Главного управления внутренней безопасности страны арестовали троих мужчин, подозреваемых в подготовке теракта.
«Подготовка к атаке была практически завершена, поэтому было принято решение о задержании», — пояснил источник в спецслужбах, пишет Lenta.ru со ссылкой на Le Figaro.
Как уточняет издание, в квартире одного их арестованных в Клермон-Ферране саперы провели операцию по обезвреживанию взрывного устройства.
10 февраля на юге Франции были задержаны четыре человека, также подозреваемые в подготовке теракта. В состав группы входили трое мужчин и 16-летняя девушка. В ходе обыска полицейские изъяли небольшое количество пероксида ацетона (вещество известное под названием «Мать сатаны»), а также ингредиенты, необходимые для производства взрывчатки кустарным способом.
«Мы стоим перед лицом очень серьезной террористической опасности», — заявил тогда в связи с задержанием группы премьер-министр Франции Бернар Казнев.
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