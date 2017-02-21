Неизвестный роман Уолта Уитмена найден спустя 150 лет
21 февраля 2017 - 17:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Роман «Жизнь и приключения Джека Энгла» (The Life and Adventures of Jack Engle) американского поэта и писателя Уолта Уитмена обнаружен в архивах нью-йоркской воскресной газеты викторианской эпохи.
Несмотря на то, что текст был опубликован в газете Sunday Dispatch анонимно, сюжет детально повторяет синопсис, найденный в записной книжке Уитмена. На протяжении 150 лет считалось, что автор бросил задумку, а черновики не сохранились, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.
Книгу выложили в свободный доступ на сайте журнала Walt Whitman Quarterly Review. Редактор издания, посвященного творчеству Уитмена, Эд Фолсом считает, что роман полностью изменит представление об авторе.
«Теперь мы видим, что в его художественные книги поэзия вплеталась самым невообразимым образом», — сказал он.
Уолт Уитмен (1819-1892) — американский поэт и писатель, автор сборников «Листья травы», «Барабанный бой» и «Демократические дали». Он одним из первых начал использовать верлибр — свободный стих, подразумевающий отказ от жесткой рифмометрической композиции.
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Соответствующее решение принято 15-го декабря на заседании правительства Армении.
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