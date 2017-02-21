США приостановили военную и финансовую помощь сирийской оппозиции
21 февраля 2017 - 18:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Американские власти прекратили оказывать помощь деньгами и оружием вооруженной сирийской оппозиции.
Представители повстанцев пояснили, что официальных причин обнародовано не было, однако в январе силы оппозиции подверглись масштабной атаке со стороны исламистов, которые завладели частью поставленных из США вооружений и денег. По мнению командующих оппозиционными силами, в Вашингтоне опасаются, что джихадисты смогут завладеть современными образцами американского оружия, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Два источника в правящих кругах США в беседе с агентством сообщили, что приостановка помощи не связана с приходом к власти президента Дональда Трампа.
Умеренные повстанцы остаются достаточно сильным в военном плане участником конфликта, однако поддерживаемые арабскими монархиями исламисты все же более могущественны. Это объясняется тем, что помощь, которую ЦРУ оказывает вооруженной оппозиции, очень ограничена. В частности, Вашингтон вопреки просьбам отказывается поставлять в зону конфликта ПЗРК.
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