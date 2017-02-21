Тренер: Юные армянские гимнасты поборются за олимпийский рейтинг

PanARMENIAN.Net - На чемпионате Европы 2018 года юные армянские гимнасты поборются за рейтинг для участия в III летних юношеских Олимпийских играх. Об этом сообщил главный тренер мужской сборной Армении Акоп Серопян.

«У нас есть несколько перспективных ребят. Чемпионат Европы 2018 года пройдет одновременно среди мужчин и молодежи. Постараемся завоевать рейтинг для участия в юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Для этого необходимо попасть в число 16 сильнейших спортсменов в многоборье. Если осенью получится провести сборы в Тбилиси, обязательно возьмем туда юных гимнастов», - сказал тренер, пишет пресс-служба НОК РА.

По словам Серопяна, со 2 по 4 мая в Ереване пройдет чемпионат Армении по спортивной гимнастике, по итогам которого будет сформирована национальная команда для участия в чемпионате Европы.

После учебно-тренировочного сбора в Цахкадзоре члены сборной тренируются в Ереване, а с 9 по 20 марта им предстоит сбор в столице Катара Дохе. Там же с 20 по 25 марта пройдет один из этапов Кубка мира, в котором примут участие Артур Давтян, Арутюн Мердинян, Ваагн Давтян и Артур Товмасян.

«В конце октября-начале ноября в Монреале пройдет чемпионат мира, который будет так-же командным. Пока окончательно не ясно, выступим ли мы в командном зачете – это зависит от нескольких факторов», - отметил тренер.

Индивидуальный чемпионат Европы пройдет с 14 по 25 апреля в Бухаресте. К 4 лидерам сборной добавятся еще два гимнаста, имена которых станут известны по итогам чемпионата республики. Наибольшие шансы присоединиться к команде у Вигена Хачатряна и Армена Петросяна.