ВС Азербайджана применили пушки Д-44 и минометы на линии соприкосновения с армией НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь с 21 на 22 февраля на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск зарегистрирован рост напряженности. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

ВС Азербайджана из пушек Д-44, 60-и, 82-х и 120-миллиметровых минометов и разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня около 105 раз. За указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов.

В частности в восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения войск ВС Азербайджана активно применили пушки Д-44 и минометы, выпустив в общей сложности 36 снарядов (15-из пушки, 21-из минометов). Передовые подразделения Армии обороны НКР для подавления наступательной активности противника предпринимали ответные действия, продолжая уверенно нести боевое дежурство.

В ночь с 20 на 21 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия, в том числе и снайперских винтовок нарушили режим прекращения огня около 75 раз. В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 900 выстрелов.