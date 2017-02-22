Украина призвала лишить Россию права вето в Совбезе ООН

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН.

«Совет безопасности должен быть способным эффективно реагировать на "кровавые конфликты», несмотря на возможное присутствие стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН», — заявил Климкин на заседании Совбеза по вопросам нерешенных конфликтов в Европе, передает РИА Новости.

Глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил о третьем параграфе 27 статьи Устава ООН, согласно которому «сторона, которая участвует в спорном вопросе, должна воздержаться от голосования при принятии решения». По его словам, этот пункт продолжают игнорировать, что неприемлемо.

Климкин также назвал постоянное членство России в Совбезе ООН «фундаментальной проблемой», в очередной раз обвинив Москву в «разжигании» конфликтов в Европе.

«В последние десятилетия Европа сталкивалась с рядом конфликтов. Эти конфликты, которые остаются нерешенными, имеют одну общую особенность — активную вовлеченность России, в частности, в стратегии разжигания, участия и поддержки… по созданию меняющихся горячих точек по всему континенту», — заявил дипломат.

Сейчас все постоянные члены Совбеза ООН – Россия, США, Китай, Франция и Великобритания – обладают правом вето, который дает возможность блокировать любую резолюцию международной организации.

Представители России неоднократно заявляли, что Москва выступает против любых идей, ведущих к ущемлению права вето. Эту позицию разделяют также Вашингтон и Пекин.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, при этом никаких доказательств этого украинские власти до сих пор не представили. В Москве не раз говорили, что Россия непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела кризис.