Украина призвала лишить Россию права вето в Совбезе ООН
22 февраля 2017 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН.
«Совет безопасности должен быть способным эффективно реагировать на "кровавые конфликты», несмотря на возможное присутствие стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН», — заявил Климкин на заседании Совбеза по вопросам нерешенных конфликтов в Европе, передает РИА Новости.
Глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил о третьем параграфе 27 статьи Устава ООН, согласно которому «сторона, которая участвует в спорном вопросе, должна воздержаться от голосования при принятии решения». По его словам, этот пункт продолжают игнорировать, что неприемлемо.
Климкин также назвал постоянное членство России в Совбезе ООН «фундаментальной проблемой», в очередной раз обвинив Москву в «разжигании» конфликтов в Европе.
«В последние десятилетия Европа сталкивалась с рядом конфликтов. Эти конфликты, которые остаются нерешенными, имеют одну общую особенность — активную вовлеченность России, в частности, в стратегии разжигания, участия и поддержки… по созданию меняющихся горячих точек по всему континенту», — заявил дипломат.
Сейчас все постоянные члены Совбеза ООН – Россия, США, Китай, Франция и Великобритания – обладают правом вето, который дает возможность блокировать любую резолюцию международной организации.
Представители России неоднократно заявляли, что Москва выступает против любых идей, ведущих к ущемлению права вето. Эту позицию разделяют также Вашингтон и Пекин.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, при этом никаких доказательств этого украинские власти до сих пор не представили. В Москве не раз говорили, что Россия непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела кризис.
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