Канада примет более 1000 беженцев-езидов из Ирака
22 февраля 2017 - 13:13 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2017 году Канада намерена предоставить убежище около 1200 лицам, которые пострадали от террористической организации «Исламское государство» (ИГ), большинство из которых составят езиды. Об этом сообщил министр иммиграции, гражданства и беженцев Канады Ахмед Хусен.
«Наше правительство занимается защитой пострадавших от ИГ, но хочет сделать это правильно и не спешить. Цель нашей операции - привезти в Канаду тех, кто подвергается наибольшему риску и оказать им поддержку, которая им нужна для обустройства дома и начала новой жизни здесь», - сказал Хусен.
По его словам, в отборе беженцев, получающих убежище, Канада сотрудничает с ООН, пишет «Телеграф».
«Каждый проситель убежища пройдет индивидуальное собеседование с опытным визовым офицером, а также биометрическую проверку и медицинское обследование», - добавили в министерстве иммиграции.
В ведомстве подчеркнули, что ни Канада, ни ООН не будут проводить отбор беженцев лишь на основе религиозной или этнической принадлежности просителей, однако «ожидается, что большинство из тех 1200 человек, которых примет Канада, будут езидами».
По словам Хусена, к настоящему моменту в страну прибыли около 400 иракских езидов. Каждый из них прошел специальное индивидуальное собеседование и проверку канадских служб безопасности.
По предварительным подсчетам, эта программа обойдется Канаде в 28 млн долларов, то есть около 23 тыс долларов на одного беженца.
ООН признала преступления ИГ против древней религиозной народности езидов геноцидом и призвала государства-члены помогать им. Канада впервые официально объявила о своем намерении принять определенное количество представителей этого меньшинства еще в конце октября 2016 года, однако с того времени в Канаду прибыло лишь около 400 езидов.
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