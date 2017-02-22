Сьюзан Сарандон и художник Тигран Дзитохцян снимаются в американском документальном фильме
22 февраля 2017 - 12:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская киноактриса, лауреат премии «Оскар» Сьюзан Сарандон и известный художник армянского происхождения, проживающий в Нью-Йорке, Тигран Дзитохцян снимутся в новом экспериментальном документальном фильме Артура Болдера «Американское зеркало».
В фильме будет показан рабочий процесс художника в течение года,выставки, переживания и прочее. Снявшихся в фильме моделей и актеров Дзитохцян рисовал в течение этого года.
Работа над новым фильмом подходит к концу. Продюсером фильма является Дэвид Шара из Нью-Йорка.
В фильме также принимают участие звезда «Пирамиды», актриса и фотомодель Эшли Хиншоу, известная топмодель Хилари Рода, дизайнер ювелирных изделий Морган Шара и другие.
Тигран Дзитохцян родился в Ереване. Рисовать начал в 5-летнем возрасте. Первая персональная выставка состоялась в 10-летнем возрасте – на ней были представлены 102 картины маслом, которые также демонстрировались в Испании, России, Японии, США. Молодой талантливый художник Тигран Дзитохцян – одна из ветвей известной семьи Дзитохцянов из Гюмри.
В 1993-1999гг. учился в Ереванской государственной академии художеств, затем продолжил образование в швейцарской École Cantonale d’Art du Valais, в 2002 году получил степень бакалавра. В 2005 году – степень магистра искусства общественной сферы (MAPS), с 2009 года обосновался в Нью-Йорке.
Самое значимое
Полотно Ивана Айвазовского «Вид Константинополя и Босфорского залива», написанное выдающимся маринистом в 1856 году, включено в десятку самых дорогих картин русских художников в последние пять лет по версии издания The Art Newspaper.
Героями документального кино являются общественные и политические деятели армянского происхождения из разных стран, среди которых французский шансонье Шарль Азнавур и певица Рози Армен, скрипач Ара Маликян, популярный армянский музыкант Арто Тунчбояджан, летчик-испытатель Рубен Есаян
На выставке будут представлены 54 работы 19 художников, среди которых — Мартирос Сарьян, Вардгес Суренянц, Егише Тадевосян и Седрак Аракелян
Соответствующее решение принято 15-го декабря на заседании правительства Армении.
Partner news
Последние новости
Число возможных террористов в Германии выросло до 2.6 тысяч человек Число потенциальных террористов в ФРГ выросло до 2.6 тысячи человек. Об этом 22 февраля заявил глава Федерального ведомства по защите конституции Ханс-Георг Маасен.
В индийском штате ввели запрет на роскошные свадьбы В 2004 году на свадебную церемонию Ваниши Миттал, дочери индийского миллиардера Лашкми Миттала, было потрачено 74 млн долларов. По данным Forbes, 1000 гостей были отправлены во Францию за счет семьи новобрачных, а сама церемония началась в Версале.
При обысках в Стамбуле задержали 35 человек, причастных к ИГ Полицейские провели одновременные обыски по 41 адресу в стамбульских районах Султанбейли и Пендик. Обнаружена амуниция и документация, относящаяся к ИГ.
Олланд: Курды сыграли ключевую роль на первом этапе наступления на Мосул «Пешмерга (курдские военизированные формирования) сыграли ключевую роль. Теперь наступает следующая фаза борьбы за освобождение Мосула от рук исламистов и выполнением этой задачи должны заняться правительственные иракские войска»,- сказал Олланд