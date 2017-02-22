Сьюзан Сарандон и художник Тигран Дзитохцян снимаются в американском документальном фильме

PanARMENIAN.Net - Американская киноактриса, лауреат премии «Оскар» Сьюзан Сарандон и известный художник армянского происхождения, проживающий в Нью-Йорке, Тигран Дзитохцян снимутся в новом экспериментальном документальном фильме Артура Болдера «Американское зеркало».

В фильме будет показан рабочий процесс художника в течение года,выставки, переживания и прочее. Снявшихся в фильме моделей и актеров Дзитохцян рисовал в течение этого года.

Работа над новым фильмом подходит к концу. Продюсером фильма является Дэвид Шара из Нью-Йорка.

В фильме также принимают участие звезда «Пирамиды», актриса и фотомодель Эшли Хиншоу, известная топмодель Хилари Рода, дизайнер ювелирных изделий Морган Шара и другие.

Тигран Дзитохцян родился в Ереване. Рисовать начал в 5-летнем возрасте. Первая персональная выставка состоялась в 10-летнем возрасте – на ней были представлены 102 картины маслом, которые также демонстрировались в Испании, России, Японии, США. Молодой талантливый художник Тигран Дзитохцян – одна из ветвей известной семьи Дзитохцянов из Гюмри.

В 1993-1999гг. учился в Ереванской государственной академии художеств, затем продолжил образование в швейцарской École Cantonale d’Art du Valais, в 2002 году получил степень бакалавра. В 2005 году – степень магистра искусства общественной сферы (MAPS), с 2009 года обосновался в Нью-Йорке.